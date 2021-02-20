Трусова отреагировала на слухи о возвращении к Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова отреагировала на слухи о возвращении к тренеру Этери Тутберидзе.

«То, что я возвращаюсь к Этери Георгиевне, это все слухи. Я в данный момент тренируюсь и буду тренироваться у Евгения Плющенко.

С Евгением Викторовичем мне очень комфортно. Не только в «кисс энд край», но и вообще в любой момент, у нас очень хорошая команда», — цитирует Трусову «Чемпионат.com».

Трусова ушла из группы Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в мае 2020 года.

Ранее Трусова объяснила лайк комментария с критикой Тутберидзе.