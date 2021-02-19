Бывший тренер «Спартака» рассказал об уровне игры Дзюбы

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил свое мнение об уровне игры форварда «Зенита» Артема Дзюбы в интервью «Спорт-Экспресс».

Аленичев заявил, что за последние полгода форвард «Зенита» поменял свой стиль игры. Он не согласился с мнением, что Дзюба снизил к себе требования. Специалист считает, у нападающего могли возникнуть проблемы личного характера.

«На мой взгляд, пару лет Дзюба еще вполне способен помогать клубу и национальной команде. Он и сейчас уже не бегает на фланги, практически все время находится в штрафной», — сказал Аленичев.

Ранее форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с выходом в финал Australian Open.