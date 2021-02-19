«Спартак» исключил Урунова из заявки на сезон
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Московский «Спартак» исключил Остона Урунова из заявки на сезон, передает «СЭ».
«Остон исключен из заявки по обоюдному решению клуба и тренерского штаба. Варианты его дальнейшего будущего рассматриваются», — сказал директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.
За столичный клуб Урунов провел девять матчей, забив один мяч.
Ранее Квинси Промес обратился к фанатам «Спартака» во время пресс-конференции Доменико Тедеско.