«Спартак» исключил Урунова из заявки на сезон

Московский «Спартак» исключил Остона Урунова из заявки на сезон, передает «СЭ».

«Остон исключен из заявки по обоюдному решению клуба и тренерского штаба. Варианты его дальнейшего будущего рассматриваются», — сказал директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.



За столичный клуб Урунов провел девять матчей, забив один мяч.

Ранее Квинси Промес обратился к фанатам «Спартака» во время пресс-конференции Доменико Тедеско.