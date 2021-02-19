Панарин прокомментировал победу «Рейнджерс» над «Филадельфией»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу своего клуба в игре против «Филадельфии», которая прошла в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:2 Б.



«Хорошо, что не опустили руки, было много моментов в овертайме, в большинстве не забили. Здорово, что выиграли, думаю, дальше будем себя лучше чувствовать после пропущенных голов», — сказал Панарин в эфире клубного телевидения.

Панарин отдал результативную передачу, а также реализовал решающий буллит.

Ранее «Рейнджерс» переиграл «Филадельфию» благодаря буллиту Панарина.