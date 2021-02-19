«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Баварии» Команом

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Баварии» Кингсли Команом. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, манкунианцы готовы предложить французскому хавбеку заработную плату в размере £260 тыс. в неделю.

Отмечается, что футболист хотел бы остаться в мюнхенской команде.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Коман провел 17 игр, в которых забил три мяча и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что комментатор Геннадий Орлов выразил недоумение безразличию владельца московского «Спартака» Леонида Федуна .