«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Баварии» Команом
Вадим Балканов
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«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Баварии» Кингсли Команом. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, манкунианцы готовы предложить французскому хавбеку заработную плату в размере £260 тыс. в неделю.
Отмечается, что футболист хотел бы остаться в мюнхенской команде.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Коман провел 17 игр, в которых забил три мяча и отдал девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что комментатор Геннадий Орлов выразил недоумение безразличию владельца московского «Спартака» Леонида Федуна .