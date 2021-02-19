Плющенко рассказал о восстановлении Косторной

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о восстановлении действующей чемпионки Европы Алены Косторной.

По его словам, 17-летняя спортсменка будет готова к финалу Кубка России, который пройдет с 27 февраля по 2 марта в Москве.

«Она переболела коронавирусом, только восстанавливается после болезни. Надеемся, что она сумеет достойно выступить на финале Кубка России», — сказал Плющенко в интервью РИА «Новости».

Напомним, что предстоящий старт станет последним отборочным этапом к чемпионату мира в Стокгольме.

Ранее Евгений Плющенко поделился мнением о противостоянии с тренером Этери Тутберидзе.