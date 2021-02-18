Кокляев сообщил о проблемах со здоровьем у Александра Емельяненко

Чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев заявил, что боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко испытывает проблемы со здоровьем.

«Такая информация дошла о не очень хорошем, не то чтобы спортивном, состоянии — о не очень хорошем состоянии физического здоровья», — цитирует Кокляева «РЕН ТВ».

В 2019 году Кокляев проиграл Емельяненко нокаутом в боксерском поединке.

Ранее Кокляев заявил, что считает клоунадой вероятный реванш с Емельяненко.