Карацев представит Россию на Олимпиаде в Токио

Российский теннисист Аслан Карацев, который дошел до финала турнира Australian Open, выступит на Олимпийский играх. Об этом сообщил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью «Матч ТВ».

Тарпищев высоко оценил уровень игры Карацева, поблагодарил его за выступление в турнире и заявил, что российский теннисист обеспечил себе попадание на Олимпийские игры.

«Надо сказать самые теплые слова об Аслане и похвалить его, сказать спасибо и так держать. Мы приобрели еще одного игрока очень высокого уровня. Надо это ценить и двигаться дальше. Он поедет на Олимпиаду. По моим подсчетам он станет 42-м или 43-м в мире», — подчеркнул функционер.

Напомним, что российский теннисист Аслан Карацев проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open .