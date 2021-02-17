Тренер сборной России раскритиковал Логинова за самоподготовку

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский раскритиковал Александра Логинова, который готовился к сезону под руководством личного тренера Александра Касперовича.

Специалист заявил, что спортсмен не передавал данные тренировок аналитикам национальной команды.

«Как вразумить? Надо не вразумлять, надо жестко разговаривать. Он все-таки сотрудник ЦСП и обязан отчитываться, если получает там зарплату. Но не хочу вдаваться в детали, а то еще обидится. Принимаю ситуацию такой, какая она есть», — цитирует Каминского ТАСС.

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке завершится 21 февраля. В спринте Логинов занял 26-е место, в пасьюте — 16-е, а в индивидуальной гонке — 31-е.

Ранее олимпийский чемпион назвал катастрофой выступление Логинова на чемпионате мира.