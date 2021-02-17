Слуцкий одним словом охарактеризовал Акинфеева

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о голкипере московского ЦСКА Игоре Акинфееве, с которым работал в период с 2009 по 2016 год. Его слова передает Sport24.

По его словам, талант 34-летнего вратаря невозможно переоценить.

«Акинфеев — гений. Он может сделать победу из ничего. Это божий дар. Таких не бывает», — сказал Слуцкий.

Напомним, что в 2018 году Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной сборной России.

Ранее спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассказал о сложностях в переговорах с московским «Спартаком» по переходу нападающего Квинси Промеса.