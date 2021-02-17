Мбаппе подарил Хабибу футболку, в которой сделал хет-трик «Барселоне»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе подарил Хабибу Нурмагомедову футболку, в которой сделал хет-трик в ворота каталонской «Барселоны» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выложил в Instagram пост с подарком от 22-летнего француза.

«Килиан, с хет-триком! Вдвойне приятно, что «Барселоне», — написал Хабиб.

После игры дагестанец сделал совместную фотографию с голкипером парижан Кейлором Навасом, который до этого выступал за мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что «Барселона» потерпела шестое разгромное поражение в плей-офф Лиги чемпионов за последние пять лет.