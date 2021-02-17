Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов призвал перенести матч Кубка России «Динамо» — «Спартак», передает «РБ-Спорт».

Встреча должна состояться 20 февраля, в этот день в Москве прогнозируется от 16 до 21 градуса мороза. По мнению Тихонова, игра при такой температуре негативно скажется на футболистах и качестве самого поединка.

«Не знаю куда, но переносить, конечно, нужно. Это будет не футбол в -15 или -20. Ну вот кому такой футбол нужен? Чтобы игроки поломались? В минус 15 я играл. Это очень плохо. Это не идет на пользу ни здоровью, ни футболу», — заявил Тихонов.

Ранее сообщалось, что Червиченко высказался о возможном переносе матча «Динамо» — «Спартак».