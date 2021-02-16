Майгуров прокомментировал результат Мироновой в индивидуальной гонке
Андрей Черников
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал результат Светланы Мироновой в индивидуальной гонке на чемпионате мира.
Напомним, россиянка заняла пятое место.
«Миронова была в одном выстреле от медали. Она показала достойный результат. Ровная работа на дистанции всех наших девушек — залог успеха в командных дисциплинах», — передает слова Майгурова сайт СБР.
Ранее сообщалось о том, что Мартен Фуркад готов возглавить сборную России по биатлону.