Майгуров прокомментировал результат Мироновой в индивидуальной гонке

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал результат Светланы Мироновой в индивидуальной гонке на чемпионате мира.

Напомним, россиянка заняла пятое место.



«Миронова была в одном выстреле от медали. Она показала достойный результат. Ровная работа на дистанции всех наших девушек — залог успеха в командных дисциплинах», — передает слова Майгурова сайт СБР.

Ранее сообщалось о том, что Мартен Фуркад готов возглавить сборную России по биатлону.