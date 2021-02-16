Драчев верит то, что Миронова поборется за медаль в масс-старте

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил о том, что Светлана Миронова может побороться за медаль в масс-старте, который пройдет в рамках чемпионата мира.

Напомним, 16 февраля Миронова заняла пятое место в индивидуальной гонке.



«Впереди еще сингл-микст и масс-старт. Миронова теперь точно попадет на него и поборется там за медали», — передает слова Драчева «СЭ».

Ранее Александр Тихонов поделился эмоциями от выступления Мироновой в индивидуальной гонке.