Карацев установил историческое достижение турниров «Большого шлема»

Россиянин Аслан Карацев установил уникальное достижение в истории мирового мужского тенниса, обыграв Григора Димитрова в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.

Нынешний розыгрыш Australian Open стал для 27-летнего теннисиста дебютным в основной сетке турнира «Большого шлема», он первым в Открытой эре из четырех предыдущих дебютантов, дошедших до четвертьфинала, сумел пробиться в полуфинал.

На текущий момент Карацев занимает 114-е место в рейтинге — он стал самым низкорейтинговым полуфиналистом на «Шлемах» с 2001 года. На следующей неделе россиянин дебютирует в топ-50.

За выход в финал Карацев поспорит с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).

Ранее Карацев отреагировал на выход в полуфинал Australian Open.