Игрок «Зенита» Малком рассказал о своем отношении к Семаку
Андрей Черников
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Игрок петербургского «Зенита» Малком рассказал о своем отношении к наставнику сине-бело-голубых Сергею Семаку, передает Sports.ru.
«Семак для игроков «Зенита» — как отец. Семак и моя семья — люди, которые чаще всех интересовались моим состоянием во время восстановления после повреждений. Тренер говорил, что меня ждут в команде», — сказал Малком.
Форвард выступает за сине-бело-голубых с 2019 года.