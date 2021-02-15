Игрок «Зенита» Малком рассказал о своем отношении к Семаку

Игрок петербургского «Зенита» Малком рассказал о своем отношении к наставнику сине-бело-голубых Сергею Семаку, передает Sports.ru.

«Семак для игроков «Зенита» — как отец. Семак и моя семья — люди, которые чаще всех интересовались моим состоянием во время восстановления после повреждений. Тренер говорил, что меня ждут в команде», — сказал Малком.



Форвард выступает за сине-бело-голубых с 2019 года.

Ранее Малком повредил связки колена.