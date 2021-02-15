Продюсер Яна Рудковская прокомментировала регистрацию бренда «Гном Гномыч», передает «СЭ».

Напомним, Гном Гномыч — прозвище, которое Рудковская и экс-фигурист Евгений Плющенко придумали для своего сына Александра.

«Все наши бренды зарегистрированы. Это и Евгений Плющенко, и Яна Рудковская, и Дима Билан. Я раскрутила этот проект, и хочется иметь какие-то дивиденды от этого», — сказала Рудковская.

Также она отметила, что процесс регистрации бренда уже запущен.

Ранее Рудковская подала заявку на регистрацию товарного знака «Гном Гномыч».