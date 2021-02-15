Быстров прокомментировал очередное повреждение Головина

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал очередное повреждение футболиста «Монако» Александра Головина.



«Если у Головина повторная травма, то восстановление займет в два раза больше времени, чем в первый раз. Но вообще Головин молодой, у него травмы должны быстро заживать», — передает слова Быстрова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Головин провел десять матчей, забив четыре мяча.

Ранее стали известны сроки восстановления Головина.