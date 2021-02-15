Теннисист Медведев выиграл 18-й матч подряд

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл Маккензи Макдональда в матче 1/8 финала Australian Open — 2021.

Встреча, которая прошла в Мельбурне на арене »Маргарет Корт» при пустых трибунах, продлилась 1 час 32 минуты и завершилась в трех сетах — 6:4, 6:2, 6:3.



Для 24-летнего уроженца Москвы эта победа стала 18-й подряд во всех соревнованиях. Напомним, что Медведев в конце 2020 года стал победителем итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал Australian Open.