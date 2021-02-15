Тренер «Аталанты» Миранчука предвосхитил игры Лиги чемпионов с «Реалом»

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини предвосхитил игры 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, бергамаски не смогут претендовать на победу в турнире, однако смогут набраться опыта в матчах против «сливочных».

Специалист отметил, что в распоряжении Зинедина Зидана есть огромное количество техничных и выдающихся игроков, которые способны доставить проблем, несмотря на нелучшую форму.

Ранее бывший селекционер московского «Локомотива» Александр Сорочинский вспомнил о работе с экс-наставником «железнодорожников» Юрием Семиным.