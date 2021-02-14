Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на ЧМ

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в Поклюке, завершилась женская гонка преследования.



Первое место заняла норвежка Тириль Экхофф. На второй строчке расположилась Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Замкнула тройку сильнейших француженка Анаис Шевалье.



Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, занявшая 23-е место.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию заезда.

Ранее французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл гонку преследования на ЧМ.