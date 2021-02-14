Головин пропустит матч с «Лорьяном» из-за проблем с бедром
Антон Борисов
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Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 25-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна», сообщает журналист Клеман Броссар в Twitter.
По информации источника, футболист почувствовал дискомфорт в бедре.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции россиянин принял участие в девяти матчах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Головин попал в заявку «Монако» на матч против «Лорьяна».