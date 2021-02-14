Серена Уильямс одолела Соболенко и вышла в 1/4 финала Australian Open
Анатолий Ильинский
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Американка Серена Уильямс в рамках четвертого круга Открытого чемпионата Австралии взяла верх над представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 2:6, 6:4.
Как итог, в 1/8 финала престижного турнира соперницей Уильямс станет победительница пары Ига Свентек (Польша) – Симона Халеп (Румыния).
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