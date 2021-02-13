Орлов рассказал, как Собчак спас «Зенит»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов рассказал, как в 1994 году бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак спас «Зенит».



По его словам, чиновник выделил на команду 4 миллиарда рублей и заявил о необходимости пригласить на пост главного тренера Павла Садырина.

»Виталий Мутко тогда курировал футбол. Он услышал, как я сказал, что Садырин приехал на переговоры с Собчаком. Это была бомба», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее сообщалось, что матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Вольфсбергом» и английским «Тоттенхэмом» перенесен в Венгрию.