Игрок «Рейнджерс» Панарин пропустит матч с «Бостоном» из-за травмы

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит матч с «Бостоном» из-за травмы, передает пресс-служба «синерубашечников» в Twitter.



Подробности повреждения не уточняются.



«Рейнджерс» сыграет с «Бостоном» в ночь с 12 на 13 февраля.

Ранее Александр Овечкин вышел на чистое седьмое место по голам в НХЛ.

