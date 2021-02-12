УЕФА не будет закрывать фанатскую трибуну ЦСКА за поведение болельщиков

Союз европейских футбольных ассоциацию (УЕФА) не будет закрывать фанатскую трибуну московского ЦСКА за поведение болельщиков на матче Лиги Европы против нидерландского «Фейеноорда», сообщает сайт организации.

«Апелляция ЦСКА принята. ЦСКА оштрафован на €10 тысяч за скандирование фанатами провокационных кричалок оскорбительного характера», — говорится в сообщении.

Напомним, во время матча с «Фейеноордом» фанаты скандировали оскорбления в адрес наставника сборной России Станислава Черчесова.



Ранее ЦСКА согласовал трансфер Соломона Рондона.