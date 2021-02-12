Фигурист Самарин пропустит финал Кубка России

Фигурист Александр Самарин пропустит финал Кубка России, передает ТАСС.

«Решили взять паузу. Все нормально, травм нет, просто надо восстановиться и привести физическую форму в порядок. Спасибо всем за понимание и поддержку», — сказала тренер спортсмена Светлана Соколовская.



Напомним, финал Кубка России пройдет с 27 февраля по 2 марта в Москве.

Ранее Евгения Медведева оценила выступление своей команды на Кубке первого канала.