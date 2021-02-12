Фигурист Самарин пропустит финал Кубка России
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Фигурист Александр Самарин пропустит финал Кубка России, передает ТАСС.
«Решили взять паузу. Все нормально, травм нет, просто надо восстановиться и привести физическую форму в порядок. Спасибо всем за понимание и поддержку», — сказала тренер спортсмена Светлана Соколовская.
Напомним, финал Кубка России пройдет с 27 февраля по 2 марта в Москве.
Ранее Евгения Медведева оценила выступление своей команды на Кубке первого канала.