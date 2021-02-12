«Даллас» уступил «Каролине», Гурьянов отдал два голевых паса

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» в гостях одолел «Даллас Старз».

Встреча завершилась со счетом 5:3.

Стоит отметить, что в составе победителей российский форвард Андрей Свечников занес себе в актив голевой пас. Что же касается «Далласа», то нападающий Денис Гурьянов сделал две результативные передачи, тогда как вратарь Антон Худобин отразил 27 из 31 броска.

НХЛ — регулярный чемпионат

«Даллас Старз» — «Каролина Харрикейнз» — 3:5

0:1 — Ахо (Стаал, Трочек) – 16:01' (5x4);

1:1 — Писик (Робертсон, Гурьянов) – 25:16' (5x5);

1:2 — Стаал (Свечников, Песке) – 25:46' (5x5);

2:2 — Хинц (Гурьянов, Робертсон) – 28:25' (5x5);

3:2 — Павелски (Клингберг, Хейсканен) – 31:28' (5x3);

3:3 — Макгинн (Песке) – 39:33' (5x5);

3:4 — Нидеррайтер (Хэмилтон, Трочек) – 43:58' (5x5);

3:5 — Фегеле (Ахо) – 59:06' (en).

Ранее 32 сейва Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения «Питтсбургу».