Джикия готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в Европе

Капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном продолжении карьеры в европейском чемпионате.

При этом футболист отметил, что в «Спартаке» такая ситуация, что все меняется каждые полгода, и он не может загадывать, что произойдет через полтора года.

«Если будет какое-то серьезное предложение — то рассмотрю его. Я вообще спокойно к этому отношусь. Если бы мне было лет 20 — был бы заведенный. Какой европейский чемпионат бы выбрал? Италия мне ближе», — заявил Джикия в интервью YouTube-каналу «Красава».

Примечательно, что в зимнее трансферное окно из «Спартака» в итальянский чемпионат переехал Александр Кокорин, который теперь выступает в «Фиорентине».

Ранее сообщалось, что капитан «Спартака» Джикия объяснил свой отказ «Зениту».