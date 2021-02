Куман: «Барселона» доминировала в матче против «Севильи»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал поражение от «Севильи» в матче полуфинала Кубка Испании. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

По его мнению, каталонцы превосходили своего соперника по ходу игры и незаслуженно проиграли.

«В данный момент мы на хорошем ходу. Команда бьется за каждое очко. Сыграли мы здорово, но надо понимать, что нам противостояла хорошая и физически крепкая команда.

Однако мы доминировали в матче. Думаю, что мы имели больше моментов», — сказал Куман.

❝We dominated the game ... we had the best opportunities.❞

