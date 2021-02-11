«Аталанта» Миранчука обыграла «Наполи» и вышла в финал Кубка Италии
Вадим Балканов
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Во втором полуфинальном матче Кубка Италии «Аталанта» обыграла «Наполи».
Встреча прошла в Бергамо на стадионе «Атлетика Адзурри д'Италия» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.
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