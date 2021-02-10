Хабиб выложил фотографию с Кириленко
Анатолий Ильинский
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Действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту Российской федерации баскетбола Андрею Кириленко.
9 февраля Кириленко стал гостем турнира промоушена EFC, принадлежащего непобежденному бойцу.
«Спасибо, что составил компанию», — подписал Хабиб фото с легендой отечественного баскетбола.
Напомним, что 32-летний Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру (29 побед, 0 поражений) 24 октября 2020 года. Звезда ММА неоднократно заявлял, что не планирует возвращаться в октагон.
Ранее Кокляев усомнился в существовании Александра Емельяненко.