Нападающий «Спартака» описал реакцию игроков на переход Кокорина в «Фиорентину»

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о реакции футболистов команды на переход форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».

Игрок перешел в итальянский клуб 27 января.

«Он пришел летом, совсем немного поиграл, а перед обедом на сборе встал и сказал: «Ребят, я уезжаю в «Фиорентину». Мы удивились, потому что все произошло слишком быстро и неожиданно», — цитирует Понсе Sport24.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о выступлении Кокорина в команде.