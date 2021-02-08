Тихонов: Губерниев просто болван

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал открытое письмо комментатору Дмитрию Губерниеву.

«Губерниев просто болван. Он не понимает, что против него уже все. Поверьте мне, тысяча звонков. Серьезные люди бы подписались, но они на госслужбе. В 2021 году все поменяется. Его никуда не возьмут», — сказал Тихонов в беседе со Sport24.



Также Тихонов отметил, что своим ответом Губерниев еще раз подчеркнул, что он дурак.