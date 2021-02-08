Плющенко оценил произвольный прокат Трусовой на Кубке Первого канала
Вадим Балканов
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Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил прокат бронзовой призерки чемпионата Европы 2020 года Александры Трусовой в произвольной программе на Кубке Первого канала в Москве.
Специалист отметил, что выступление 16-летней спортсменки носило рабочий характер.
«Все нормально, рабочий прокат, у нас впереди чемпионат мира, поэтому будем двигаться дальше. Все в порядке. Настрой? Только вперед.
Что выложу в инстаграм? Посмотрим, подумаем», — сказал Плющенко в эфире Первого канала.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин объяснил решение чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой сменить короткую программу.