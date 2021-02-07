Жулин поделился впечатлениями от Кубка Первого канала

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Тренер Александр Жулин поделился впечатлениями от Кубка Первого канала по фигурному катанию, передает Sport24.

Победу в турнире одержала команда Алины Загитовой «Красная машина».

«Шикарный турнир. Думаю, его надо проводить ежегодно, прорабатывать, додумать детали. Больше всего меня впечатлили Валиева, Щербакова Кондратюк, Коляда», — сказал Жулин.

Ранее Евгения Медведева не признала поражение от команды Загитовой.