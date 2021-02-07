Жулин поделился впечатлениями от Кубка Первого канала
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Тренер Александр Жулин поделился впечатлениями от Кубка Первого канала по фигурному катанию, передает Sport24.
Победу в турнире одержала команда Алины Загитовой «Красная машина».
«Шикарный турнир. Думаю, его надо проводить ежегодно, прорабатывать, додумать детали. Больше всего меня впечатлили Валиева, Щербакова Кондратюк, Коляда», — сказал Жулин.
Ранее Евгения Медведева не признала поражение от команды Загитовой.