Сборная России не смогла выйти в финал спринта из-за падения Ретивых

Мужская сборная России по лыжным гонкам не смогла выйти в финал спринта свободным стилем на шестом этапе Кубка мира в Ульрисехамне.

В составе команды выступили Сергей Устюгов и Глеб Ретивых, сборная России выбыла в полуфинале.

Ретивых шел в лидерах гонки, однако упал на последнем этапе, когда произошел зацеп с финским лыжником Вернери Сухоненом. В итоге россиянин финишировал девятым и российская команда выбыла.

Ранее сообщалось, что Ретивых взял серебро в спринте на этапе Кубка мира.