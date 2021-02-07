Сэндхаген жестко нокаутировал Эдгара в бою на турнире UFC в Лас-Вегасе

Кори Сэндхаген нокаутировал Фрэнки Эдгара на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184, который в эти минуты проходит в Лас-Вегасе.

Бой продлился 28 секунд и завершился досрочной победой американца после точного удара коленом в голову.

Для 28-летнего атлета эта победа стала 14-й в профессиональной карьере.



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