Игнатов о поражении девушкам в прыжковом турнире: осадочек остался
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский фигурист Макар Игнатов поделился мыслями о Кубке Первого канала, который в это время проходит в Москве. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, организаторам в будущем будет необходимо доработать прыжковый турнир.
«Хочется, чтобы как-то быстрее все происходило, потому что очень стекали ноги постоянно в коньках стоять. И ты вроде идешь на прыжок, а конька не чувствуешь.
После поражения девушкам осадочек остался, по любому. Но я не думаю, что это сильно повлияло на нас», — сказал Игнатов.
Ранее сообщалось, что фигуристка Елизавета Нугуманова на тренировке исполнила каскад из десяти прыжков.