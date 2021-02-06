Фанаты «Фиорентины» остались недовольны дебютом Кокорина

Не все болельщики «Фиорентины» остались довольны дебютом российского нападающего Александра Кокорина.

Форвард дебютировал в составе «фиалок» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера». Кокорин вышел на замену на 74-й минуте и не смог отличиться результативными действиями.

В Twitter итальянской команды некоторые фанаты высказали недовольство такой игрой нападающего: «Комментатор: представляет бомбардира Кокорина. Кокорин на поле: два касания», «А Кокорин приехал или остался в России?».

«Фиорентина» проиграла встречу со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что итальянские СМИ назвали Кокорина «деревянным».