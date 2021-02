Рублев эмоционально отреагировал на победу Медведева над Зверевым

Российский теннисист Андрей Рублев эмоционально отреагировал на победу своего соотечественника Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым.

Эмоциональные кадры в своем Twitter опубликовала пресс-служба ATP Cup.

Медведев одолел Зверева в трех сетах с результатом 3:6, 6:3, 7:5, чем вывел сборную России в финал ATP Cup. До этого Рублев выиграл свой матч — он оказался сильнее Яна-Леннарда Штруффа — 3:6, 6:1, 6:2.

В финале турнира Рублев с Медведевым будут сражаться с национальной командой Италии.

Ранее сообщалось, что Медведев установил самую длинную победную серию в карьере.

Riding the rollercoaster of @ATPCup emotions with @AndreyRublev97 #ATPCup pic.twitter.com/t03CCIK5OT