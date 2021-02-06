Российский тренер критично высказался о готовности Кокорина играть

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о дебюте российского нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину», передает «Матч ТВ».

Форвард дебютировал в составе «фиалок» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера». Кокорин вышел на замену на 74-й минуте.

«Я без эмоций по его игре. Ему нужно восстанавливаться. Сегодня его бросили в топку. Важно, чтобы по этой игре журналисты не делали выводы, что он никакой. Скорее всего, он попадет под критику прессы. Мое мнение — он совсем не готов физически», — заявил Шалимов.

«Фиорентина» проиграла встречу со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что Канчельскис удивился появлению Кокорина в матче против «Интера».