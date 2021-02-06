Защитник «Баварии» может продолжить карьеру в «Челси»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Bild.

По информации источника, «Челси» рассматривает вариант заключения соглашения с защитником на правах свободного агента. Текущий контракт Боатенга с «Баварией» истекает летом 2021 года.

В нынешнем сезоне футболист провел за мюнхенский клуб 22 встречи, оформил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что агент Бэйла восхитился работой Абрамовича в «Челси».