Кокорин стал вторым россиянином в «Фиорентине»

Нападающий Александр Кокорин вошел в историю «Фиорентины». Об этом сообщает Opta.

По информации источника, 29-летний игрок стал вторым россиянином в истории флорентийской команды после Андрея Канчельскиса, который пополнил состав клуба в 1997 году.



Также Кокорин — второй футболист из России, дебютировавший в итальянском чемпионате после введения трехочковой системы (с сезона/1994-95).

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Химок» Игорь Шалимов высказался о дебюте Александра Кокорина в «Фиорентине».

