Кокорин стал вторым россиянином в «Фиорентине»
Вадим Балканов
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Нападающий Александр Кокорин вошел в историю «Фиорентины». Об этом сообщает Opta.
По информации источника, 29-летний игрок стал вторым россиянином в истории флорентийской команды после Андрея Канчельскиса, который пополнил состав клуба в 1997 году.
Также Кокорин — второй футболист из России, дебютировавший в итальянском чемпионате после введения трехочковой системы (с сезона/1994-95).
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Химок» Игорь Шалимов высказался о дебюте Александра Кокорина в «Фиорентине».
2 - Aleksandr #Kokorin is the second Russian footballer to play with Fiorentina in Serie A in the three points for a win era (since 1994/95), after Andrei Kanchelskis. Knight. #FiorentinaInter #SerieA— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 5, 2021