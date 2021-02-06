Вратарь «Манчестер Сити»: Зинченко и Де Брейне похожи на близнецов
Вадим Балканов
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Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон высказался о похожести полузащитников Александра Зинченко и Кевина Де Брейне. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, схожесть украинца и бельгийца является популярной темой для шуток в раздевалке «горожан».
«Ну, небольшие отличия между ними все-таки есть. Но вообще, да, они похожи на близнецов. Или даже скорее на отца и сына», — сказал Эдерсон.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Химок» Игорь Шалимов высказался о перспективах Александра Кокорина в «Фиорентине».