Вратарь «Манчестер Сити»: Зинченко и Де Брейне похожи на близнецов

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон высказался о похожести полузащитников Александра Зинченко и Кевина Де Брейне. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, схожесть украинца и бельгийца является популярной темой для шуток в раздевалке «горожан».



«Ну, небольшие отличия между ними все-таки есть. Но вообще, да, они похожи на близнецов. Или даже скорее на отца и сына», — сказал Эдерсон.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Химок» Игорь Шалимов высказался о перспективах Александра Кокорина в «Фиорентине».