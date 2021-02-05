Стало известно расписание сборной России на чемпионате мира 2021 по хоккею

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своем сайте опубликовала расписание чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Сборная России проведет свой первый матч против команды Чехии 21 мая.

Затем россияне встретятся с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).



Ранее Владислав Третьяк объяснил решение ИИХФ провести чемпионат мира по хоккею в Латвии.