Стало известно расписание сборной России на чемпионате мира 2021 по хоккею
Андрей Черников
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своем сайте опубликовала расписание чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Сборная России проведет свой первый матч против команды Чехии 21 мая.
Затем россияне встретятся с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).
Ранее Владислав Третьяк объяснил решение ИИХФ провести чемпионат мира по хоккею в Латвии.