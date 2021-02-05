«Фиорентина» разработала специальное питание для Кокорина

Итальянская «Фиорентина» разработала специальное питание для россиянина Александра Кокорина.

«Сашу обеспечили спецпитанием, чтобы привести в лучшую форму как можно скорее. В 7-8 вечера Кокорину позвонил сотрудник клуба с вопросами о том, какими будут его приемы пищи на базе», — написал в своем Telegram-канале журналист Нобель Арустамян.



Напомним, Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в конце января.

Ранее Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером».