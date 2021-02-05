ОКР получил официальное приглашение на Игры 2022 года

Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение на зимнюю Олимпиаду 2022 года, передает сайт организации.

«Ни о каком нейтральном статусе речь не идет. Это нужно четко понимать. Благодарим за приглашение МОК. Готовы достойно представлять Россию в Пекине», — сказал глава ОКР Станислав Поздняков.



Напомним, Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Олимпийский комитет Японии осудил сексистские высказывания главы оргкомитета Игр.