Стал известен гонорар команды-победительницы прыжкового турнира
Андрей Черников
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Команда-победительница прыжкового турнира на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который проходит в Москве, получит один миллион рублей.
Об этом объявили ведущие соревнований.
Напомним, в прыжковом турнире команда юношей соревнуется с командой девушек.
За юношей выступают Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Макар Игнатов и Дмитрий Алиев.
В команде девушек соревнуются Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
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