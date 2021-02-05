Боец UFC пригрозил дать Чимаеву пощечину

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нил Магни резко высказался в адрес Хамзата Чимаева.

Незадолго до этого швед чеченского происхождения посмеялся над Магни после проигрыша Майклу Кьезе.

«Где же была вся твоя энергия несколько месяцев назад, когда у тебя была возможность подраться со мной? Я не выбираю оппонентов, как ты, а дерусь с лучшими бойцами промоушена уже восемь лет. Ты о таком и не слыхал. Сохрани энергию до того момента, когда встретишься со мной! Даю слово, что влеплю тебе пощечину при личной встрече и научу уважению», – написал полусредневес в Twitter-аккаунте.

Стоит отметить, что непобежденный Чимаев дебютировал в UFC в 2020 году и успел провести три боя, победив во всех из них.

Уже в марте Хамзат разделит октагон с британцем Леоном Эдвардсом.

Ранее Волков рассказал о своем последнем разговоре с отцом Хабиба.